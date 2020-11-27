今年幾乎無颱風，九月、十月非常乾旱，雲林縣茂谷柑落果、裂果嚴重，部分果園落果高達三成，雲林縣長張麗善今（27日）率斗六市長林聖爵、古坑鄉長沈勝騰、斗六市農會總幹事張喬復陪同農改場人員會勘。
雲林縣茂谷柑種植面積約411公頃，古坑鄉223公頃、斗六市127公頃種植最多。果農表示，今年茂谷柑落果嚴重，9月、10月乾旱沒下雨，但前陣子突然下雨，果樹水分吸收不平均造成嚴重落果。
朱姓果農說，如果雨季平均，果樹不會一次吸水太多，乾旱太久突然下雨，土壤充滿水，果實就裂了。蔡姓果農說他的果園產量少了五到六成。
縣府農業處表示，雲林縣茂谷柑果園受到旱災影響，平均落果三成，今（27日)邀集農改場相關單位會勘確認災情。
台南區農業改良場副研究員張汶肇表示，將以果園內樹上的留果數回推面積產量，對比近五年來平均產量做判斷。
農改場人員表示，近五年茂谷柑產量每公頃約1萬9000公斤，若損失超過20％就能由農業處函報農委會，辦理茂谷柑天然災害現金救助。
(中時 )
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