日前，雲林縣斗六一對林姓婦女堅持誠信賣碗粿，大甲鎮瀾宮董事長顏清標深受感動， 因此力邀《陳媽媽碗粿》到台中沙鹿擺攤，不到1小時賣完，讓沒買到的鄉親相當扼腕。顏清標昨（26日）於臉書宣布，將再度邀請《陳媽媽碗粿》擺攤，補償上回沒有買到的鄉親。

雲林一對販賣碗粿的林姓父女，因女兒將「買10碗碗粿送1條蘿蔔糕」促銷活動誤植為「買碗粿送1條蘿蔔糕」，造成民眾瘋搶，林爸為告訴女兒信守承諾的重要，因此虧本照賣。此舉令顏清標相當感動，霸氣買下160碗碗粿，本月14日下午更邀請碗粿父女前來台中沙鹿處擺攤，800碗碗粿1小時內全數售罄。

顏清標昨晚間在臉書發文「感謝大家的愛心支持及鼓勵」，並表示《陳媽媽碗粿》上回來到沙鹿，有廣大鄉親的幫忙，800碗搶購一空，林老闆及林太太感動在心，可惜仍有許多鄉親仍未買到真材實料的碗粿，《陳媽媽碗粿》深感抱歉，因此答應再辦一場。

顏清標指出，《陳媽媽碗粿》將於明日14時，再度至顏寬恒及副議長顏莉敏服務處擺攤，若民眾持有14日當日《陳媽媽碗粿》發放的識別貼紙，可優先購買，1人限定5顆碗粿，但仍以當天製作數量做調整，並感謝沙鹿鄉親熱情及愛心。

(中時新聞網)