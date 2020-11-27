◎北台濕冷一整週 平地低溫恐僅14、15度

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，未來一週皆受「東北季風」影響，明日至30日水氣多，迎風面桃園以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東半部雨勢較大；新竹以南仍為多雲時晴的天氣。冷空氣影響，北台濕冷，要注意添衣，清晨及夜間，平地測站最低氣溫有降至14、15度的機率；其他地區氣溫亦略降。

◎疑似聽到「斷軌聲」 台鐵宜蘭段一度封鎖半小時

台鐵宜蘭段今（27）日發生路線異常事件，並造成雙向列車延誤了半個小時，但經過檢視，並無發現異常現象，已在上午10點17分恢復正常通車。

◎搭高鐵注意！12／1起車站大廳、售票處都要戴口罩

秋冬防疫專案12月正式上路，包括大眾運輸等8大場所將強制戴口罩。台灣高鐵表示，配合此秋冬防疫專案，12/1起旅客進入高鐵車站，含車站大廳、售票處等非付費區時，即須佩戴口罩。

◎星宇開航不停歇 明年1月開航吉隆坡

星宇航空11月初宣布開闢曼谷、大阪、東京航線，今再宣佈2021年1月5日將開航馬來西亞首都吉隆坡的航線，迎向新年旅運市場曙光。星宇表示，看好國際貨運市場以及商務旅行需求回溫，初期將以每周2班飛航桃園－吉隆坡航線，即日起開始接受訂位。

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(中時新聞網)