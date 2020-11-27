透過瞄準鏡所看見之影像，旗座下方為瞄準用紅色光點。（姜霏翻攝）

颱風與梅雨季都帶來豪雨，經常造成許多地區嚴重水患，每當發生民眾受困沙洲等待救援時，就會應用到拋繩槍，把繩索發射至對岸橫渡架設，或是將救生圈發射至落水民眾附近俾利救援；但拋繩槍上缺乏瞄準裝置，不易瞄準，草漯分隊同仁深知「工欲善其事，必先利其器」之理，於是集思廣益，在拋繩槍器材上加裝瞄準裝置，希望能夠快速且有效提升救援現場的搶救效率，以確保民眾之生命安全。

草漯分隊分隊長黃章瑋說，在拋繩槍裝上的反射式瞄準鏡，是一種無放大倍率的光學瞄具，由於瞄準鏡中射入眼睛的光點永遠與瞄準鏡平衡(行)，即使眼睛不在瞄準鏡的中軸上，也能透過紅點準確瞄準，可更快速且精準地瞄準及射擊。

他深入說明，利用內紅點瞄準鏡可快速與目標進行校正，適時調整紅點與目標物之基準點及角度，相較於傳統使用肉眼及個人直覺調整方式，前者更具量化及客觀數值供判斷調整，同仁使用的感想均為更容易瞄準，也更容易調整，命中率也有大幅提升。

(中時 )