彰化縣大城鄉公所26日舉辦太陽光電發電廠說明會，這是當地即將推動的重大工程建設，吸引許多關心此案的民眾到場聆聽並發表意見。對於這項開發計畫，當地村長許仁寶表示，由於大城鄉土地貧瘠無法耕種，因此樂見業者來開發。當地民眾蔡先生也說，大城鄉人口外移嚴重，再沒有開發案刺激經濟發展，大城鄉將會成為死城。

綠能業者美歐亞公司指出，這個太陽光電發電廠計畫是依照政府的綠能政策規劃，該開發基地位於彰化縣大城鄉西南側，省道台61線西濱公路以西、濁水溪以北，本案申請範圍位於平均高潮線及濱海陸地範圍區間內，屬於濱海陸地，並非外界誤解之潮間帶或捕魚海域。

業者表示，此案總發電量為99.975MW，並配設有總升壓站及普高壓升壓站，將電能輸送至台電的併聯點，線路採埋地線路型式設置。該案的太陽光電設施（太陽能板、維修走道、加壓設備）實際使用面積約佔總面積62.88％，採用立樁式太陽能模組架設，不會破壞土地的原地形和地貌，同時會留設約14.31公頃的用地做為綠地使用。

對於這項開發計畫，頂庄村村長許仁寶表示，由於大城鄉土地貧瘠無法耕種，因此樂見業者來開發，沒理由反對，不過希望業者要做好道路維護，但希望回饋金應該直接給鄉公所，而不是交給縣政府來分配。當地民眾蔡先生也說，大城鄉人口外移嚴重，人口結構不是小孩就是老人，如果當地再沒有開發案刺激經濟發展，大城鄉將會成為死城。

對於回饋要求，業者回覆，將與相關單位制定合法的執行方案，原則上盡量滿足鄉民需求。至於饋線的鋪設路線，絕對會跟台電和各相關用路單位進行審核確認，會在施作時做好交通及環境的管制，也會維護路面平整，減少對當地民眾的影響。

另外，有關民眾關心的太陽能板回收問題，業者表示，太陽光電廠設置年限為20年，相關太陽能板拆除回收作業機制已有法令約束，未來如果要進行拆除，將會聯繫環保署廢太陽能板回收處理諮詢單位拆除收集並通知清除業者到場清運處理。

(工商 )