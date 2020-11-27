中油宣布攜手員工投入「台灣中油給您奉茶行動」綠色生活方案，即日起在全台提供50處包括加油站、行政辦公大樓等奉茶據點，提供民眾攜帶容器裝水飲用，以具體行動支持減塑，和民眾一起打造綠色生活；民眾可利用手機下載「奉茶APP」搜尋這50個奉茶點的位置，一起來作「不塑之客」。

響應行政院環保署「全民綠色生活政策」，中油以實際行動加入奉茶行列，成為第一個支持奉茶行動的國營企業；27日在中油大樓一樓舉辦「台灣中油給您奉茶」啟動儀式，由董事長歐嘉瑞主持。

中油這項活動是和社會企業合作，目前共50個中油奉茶點（包含加油站、行政辦公大樓等）提供飲用水設備（包括飲水機、茶桶等），民眾可攜帶容器到設有飲水設備站點裝水飲用。

中油表示，「奉茶行動」主要目的是減少資源浪費，以最簡單方式鼓勵民眾落實環保，透過減塑行動來減少台灣的碳排放量。配合這項奉茶行動，社會企業已開發出「奉茶APP」一起為「奉茶」努力，也是中油長期勉力的環保價值；只要帶著一個環保杯、打開奉茶APP搜尋台灣中油奉茶點，就能響應環保，一起作個「不塑之客」！

(工商 )