外交部發言人歐江安指出，高雄范姓小朋友因眼疾需赴日本就醫，外交部第一時間聯繫日台交流協會台北及高雄事務所，洽獲申辦簽證所需資訊並協助家屬準備，同時向日方說明本案的特殊需求。

外交部南部辦事處也會同行政院南部聯合服務中心陪同家屬於本月16日上午前往日台交流協會高雄事務所申辦簽證。此外，外交部請駐日本代表處洽繫日方主政機關與醫院，先瞭解住院治療須知。

日方於本月26日通知外交部已核准小朋友及陪同家屬的簽證。日方基於人道考量，迅速處理本案，再次展現台日間相互扶持的緊密關係及堅實友誼。此外日本醫院也同意接受小朋友住院治療。外交部對日本政府、日台交流協會提供快速協助，表示由衷感謝。

外交部同時感謝台日雙方主治醫師、日本慈濟分會的志工，以及全國善心人士的慷慨解囊。經匯集各界力量，促成小朋友順利赴日就醫，充分證明台灣社會溫暖。

(工商 )