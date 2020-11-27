蘇貞昌施政報告爆混亂 立法院豬皮內臟到處飛 11:552020/11/27 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨在立法院潑灑豬皮、豬內臟，抗議蔡政府開放萊克多巴胺美豬進口。圖／彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨12度杯葛行政院長蘇貞昌上台進行施政報告，今日立法院院會，民進黨提早因應，佔據主席台，讓蘇貞昌在大量的汽笛聲、噪音聲中，簡短完成施政報告。現場爆發立委推擠，國民黨團在議場中丟豬皮、豬內臟。 蘇貞昌今日是本會期第13次應邀進行施政報告，民進黨以人數優勢，讓蘇貞昌順利報告。 國民黨在台下以汽笛、哨音干擾，並潑灑豬皮、豬內臟，抗議蔡政府開放萊克多巴胺美豬進口。 (工商 ) #大量 #蘇貞昌 #施政報告 #豬皮 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇貞昌倉促完成施政報告 藍批象徵意義無實質效果 12:072020/11/27 政治 侯轟標示分不清 柯促訂獨立稅號 04:102020/11/27 焦點要聞 蘇貞昌完成「5分鐘」施政報告後 臉上這表情讓網友拳頭硬了 11:502020/11/27 政治 綠委築人牆護蘇貞昌 施政報告全程避談「萊豬」字眼 11:022020/11/27 政治 藍營議場內丟豬內臟 柯建銘批：國民黨秀下限、邁向幫派化 14:052020/11/27 政治 立院狂撒豬內臟上演全武行 陳柏惟動手打藍委鄭天財 11:082020/11/27 政治 影》立院不斷更新／ 蘇硬闖做施政報告 藍綠爆衝突 豬皮內臟丟滿地 07:442020/11/27 政治 無視程序疑慮 民進黨強渡關山 讓立院院會睽違兩個月後在哨聲中完成質詢 12:562020/11/27 政治 綠力保蘇上台 藍備戰全武行 04:102020/11/27 焦點要聞 國民黨國會殿堂丟豬內臟 民進黨痛批：下水湯血腥又噁心 13:242020/11/27 政治 財經熱門新聞 《影》比爾蓋茲5年前神準說中疫情 再度發功預言下個大災難 - 要聞 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 財經 台積電衝506元累了 謝金河爆這2檔扛下一棒 - 財經 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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