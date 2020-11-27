國民黨12度杯葛行政院長蘇貞昌上台進行施政報告，今日立法院院會，民進黨提早因應，佔據主席台，讓蘇貞昌在大量的汽笛聲、噪音聲中，簡短完成施政報告。現場爆發立委推擠，國民黨團在議場中丟豬皮、豬內臟。

蘇貞昌今日是本會期第13次應邀進行施政報告，民進黨以人數優勢，讓蘇貞昌順利報告。

國民黨在台下以汽笛、哨音干擾，並潑灑豬皮、豬內臟，抗議蔡政府開放萊克多巴胺美豬進口。

(工商 )