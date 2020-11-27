行政院公布美豬進口5大管理原則，隨遭新北市長侯友宜打槍「很多重點沒講清楚」，今（27）日上午侯友宜出席活動時再批行政院「畫錯重點」，不是去標示美國豬、加拿大豬，把萊豬、非萊豬標示清楚，才是重點。

侯友宜表示，行政院公佈的5大原則，就管理原則來說，以他個人經驗看起來是「口號式比較多，實質作法比較少」，尤其標示錯重點，像是源頭管理新舊廠都要查，進來的貨號要清楚標示萊豬、非萊豬，更重要在消費端從加工廠一系列到所有店家，不是去標示美國豬、加拿大豬，要標示的是萊豬、非萊豬，這才是重點，寫清楚讓民眾一眼就能辨識，尤其散裝部分如何標示，也要清楚告訴民眾。

侯友宜說，堅持要進來，我們也擋不住，記得總統講過，要資訊透明化，讓民眾選擇吃與不吃，行政院這樣的作法，民眾有辦法分辨含瘦肉精或不含瘦肉精嗎？行政院根本沒有做到！把萊豬、非萊豬標示清楚，民眾只要拿到包裝或看到貨號，就知道有沒有含瘦肉精，選擇要不要吃，這才是標示的重點，請不要畫錯重點。

侯友宜指出，行政院在一開始的源頭就沒有把萊豬這部分標示出來，不但是畫錯重點，更重要在加工廠及下游的散裝、混裝的部分也沒有說清楚，瘦肉精也要清楚標示出來，這部分沒做到。希望行政院弄清楚後建構一個SOP，地方政府一定全力配合，在人力、物力允許下全力查察，只有源頭把關，加工廠到下游標示清楚，地方才好執行。

媒體問侯是否會去參加行政院會當面建議，侯友宜說，其實很多次都有碰到中央政府的官員，都有跟他們報告、溝通，相信行政院了解作法上仍然有辦法調整，中央和地方守住萊豬，讓民眾能很清楚的選擇。

(中時 )