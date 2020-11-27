高嘉瑜深陷房產風波，又遭國民黨台北市議員游淑慧爆料，9年前去義大利考察狂脫隊買名牌；後又遭台北市議員王欣儀爆料，跟自己兒子搶零食還買勞力士「綠水鬼」手錶，讓高在臉書感嘆「累了」。今日立院上演藍綠萊豬攻防大戰，近來引發爭議的（27）高邊拭淚邊走出立法院議場門口，表示該哭的應該是她，勸游既然要指責別人自己就該更堅強。

立法院今日為行政院長蘇貞昌上台施政報告一事，藍綠兩黨陷入混亂。高嘉瑜邊拭淚邊從議場步出接受《ETtoday新聞雲》訪問，回應游淑慧淚眼控訴遭「高粉」出征，稱該哭的人應該是她才對，希望游既然要指責別人，自己就該更堅強一點。

高嘉瑜26日晚間在臉書吐心聲：「很多莫須有的指控，一堆來蹭聲量的人。進入第二個禮拜，我真的累了。」並在聯訪中坦承幫朋友代購勞力士的「綠水鬼」手錶，表示朋友請託她在出國時代購是人之常情，基於友情都會盡量幫忙，那並不是她自己要戴的；更反嗆爆料的台北市議員王欣儀，「可能身邊朋友都是建商」不需要請人代購，所以王比較沒有這樣的困擾。

今日一早，高嘉瑜又在臉書發文，稱自己瘦了3公斤，並刊出顯示著46.4公斤的體重計。但一連串風波，不僅未動搖高嘉瑜在網友心中的地位，反讓網友群起護航。

(中時新聞網)