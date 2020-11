歐洲議會全會連續兩天高票通過「新冠肺炎疫情對外交政策之影響報告」(Report on Foreign Policy Consequences of the COVID-19 Outbreak)及「歐盟貿易政策檢討」(EU Trade Policy Review)兩項決議案。該兩項決議案分別重申支持台灣參與「世界衛生組織」(WHO),及支持台歐盟洽簽雙邊投資協定(BIA)等友我內容,強化台歐盟在公共衛生及經貿領域的合作,外交部對此表示歡迎及感謝。

在「歐盟貿易政策檢討」決議案中,歐洲議會籲請歐盟執委會開啟範疇界定(scoping exercise)與影響評估(impact assessment)作業,以儘速正式展開對台貿易談判(formally commence the negotiations with Taiwan as soon as possible)。這是繼10月7日歐洲議會通過「共同商業政策」決議案後,歐洲議會本屆會期再度透過決議案表達對台歐盟BIA的強力支持。

這決議案另外也強調,在全球受到疫情嚴峻挑戰之際,歐盟應強化開放性戰略自主、提升自身產業鍊韌性及增強與美國等戰略夥伴合作關係之重要性。

至於在「新冠肺炎疫情對外交政策之影響報告」決議案中,歐洲議會重申呼籲歐盟各會員國支持台灣以觀察員身份參與WHO,讚揚台灣防疫成果及對外援助,並對中國阻撓台灣參與WHO表示遺憾。

該決議案同時強調,中國藉由新冠肺炎推動大外宣計畫,企圖填補美國退出多邊組織後的權力真空,實施國安法打壓香港民主運動,增加在西藏及南海的活動,迫害新疆維吾爾等少數民族,以及對歐盟成員國及政治人物(如捷克參議長、瑞典文化部長)施壓等情事。

(中時 )