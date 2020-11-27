大陸國務院台辦原副主任、全國台灣研究會副會長王在希表示，針對台灣問題未來發展趨勢與祖國統一前景，他有三點看法：（一）民進黨不可能在台灣長期執政；（二）不能把「和統」與「武統」兩者對立起來。以戰迫和、以武促統的「北平模式」，完美結合「和統」與「武統」；（三）要站在戰略全局來思考兩岸統一的時機。

華夏經緯網引述中評社報導，第六屆中華文化論壇日前在北京大學舉行，王在希發表主旨演講。他表示，今後民進黨不可能在台灣一黨獨大，長期執政；民進黨搞不定兩岸關係、台灣經濟和國際空間。台灣問題有它的複雜性和特殊性。解決台灣問題的時機需要非常慎重的選擇，不僅要看到台灣島內的情勢，還要考慮整個國際外部環境，更要考慮中國大陸自身的情況。

王在希對台灣問題未來發展趨勢與祖國統一前景提出三點看法：

（一）民進黨不可能在台灣長期執政。現在有人認為國民黨已經沒戲了，第三勢力也很難突破當前台灣兩黨制的政治格局，今後民進黨有可能在台灣一黨獨大，長期執政。但民進黨有它的罩門，因為它不承認「九二共識」，搞不定兩岸關係、台灣經濟搞與國際空間問題。台灣民眾的生活水平不能提升，台灣社會不能安定，民意就會出現反彈，這是社會發展規律。時間久了，它的弱項就會充分暴露出來，包括貪汙腐敗、黑金政治、權力酬庸等等，民眾的不滿情緒也會隨之爆發。隨著時間推移，民進黨內部各種矛盾隱患會先後引爆。民意如流水，我們將拭目以待。

（二）不能把「和統」與「武統」兩者對立起來。40年來，大陸堅持「和平統一、一國兩制」的對台基本方針，為大陸的對外開放、經濟發展、軍隊建設，爭取到了幾十年極其寶貴的時間。大陸堅持這一對台方針無疑是正確和有效的。

從目前台海形勢來看，和平統一的可能性在逐漸喪失，因為和40年前相比，第一，台灣的政治體制變了，第二，政治談判的對象變了，第三，台灣社會生態環境也變了。大陸應該與時俱進，在新形勢下要有新的思維，在堅持對台大政方針的同時，具體對台工作要有新的舉措。

黨的十九屆五中全會公報明確指出，大陸將推進兩岸關係和平發展和祖國統一，盡最大的努力和誠意爭取和平統一的前景，同時做好隨時粉碎台獨分裂圖謀的充分準備。與此同時，大陸同胞要求武統的聲浪逐漸升高，這在一定程度上反映了大陸14億同胞的民意。

王在希認為，不能簡單地把和平統一和武力統一割裂開來，更不能把兩者對立起來。一方面，要看到不動用武力手段，光憑政治談判、民間交流、惠台讓利，是不可能實現兩岸統一。另一方面，即使將來迫不得已對台使用武力，也要堅持政治談判，堅持做台灣人民工作，堅持把爭取台灣民心作為各項對台工作的重要任務，不能顧此失彼，不能絕對化。

王在希表示，鑒於和平統一的可能性越來越小，武力統一代價較大，前不久他再次提出是否可用「北平模式」，即以戰迫和，以武促統，兵臨城下，不戰而屈人之兵。因為這樣可以最大限度避免兩岸同胞的傷亡，它本質上是另一種方式的和平統一，是「和統」與「武統」的完美結合。

（三）要站在戰略全局來思考兩岸統一的時機。當前在統一問題上大致有三種看法：一是等待瓜熟蒂落、水到渠成，認為只要大陸經濟、科技、軍事實力發展到像今天美國這樣的程度，台灣自然會與大陸統一。二是主張先解決台灣問題，再集中精力發展經濟，長痛不如短痛，要求現在就先把台灣問題解決掉。三是認為解決台灣問題既要有緊迫感，也不能操之過急；既要有信心，更要有一定耐心，應該預作充分準備，尋找最佳時機，把握戰略主動，爭取最小代價。

王在希說，實現祖國統一是全體中華兒女的最大夢想，也是大陸堅定不移的目標。習近平總書記去年1月2日提出的關於解決台灣問題的五點主張，實際上已經對解決台灣問題、實現祖國統一作出了一個戰略安排。大陸發展到今天，已經初步具備了解決台灣問題的實力與條件，「台灣獨立」已經沒有可能，台海局勢總體可控，大陸可以更加從容地來處理台灣問題。

王在希表示，台灣問題有它的複雜性和特殊性。解決台灣問題的時機需要非常慎重的選擇，不僅要看到台灣島內的情勢，還要考慮整個國際外部環境，更要考慮中國大陸自身的情況。當然，無論何時，如果台灣真的發生台獨分裂的重大事件，那我們就別無選擇，就要不惜一切代價，按《反分裂國家法》堅定果斷出手，堅決維護國家的主權領土完整。

(中時 )