新華社報導，中國國家主席習近平27日在「第十七屆中國－東盟博覽會」和「中國－東盟商務與投資峰會」開幕式上致辭指出，2020年是中國－東協數位經濟合作年，中方願同東協各國攜手合作，抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，發揮互補優勢，聚焦合作共贏，在智慧城市、5G、人工智能、電子商務、大數據、區塊鏈、遠程醫療等領域打造更多新的合作亮點，加強數據安全保護和政策溝通協調，為雙方經濟社會發展培育更多新動能。

習近平表示，中方願同東協一道建設中國－東協訊息港，推動數位互聯互通，打造「數字絲綢之路」。

習近平提到，要提升經貿合作，加快地區經濟全面復甦。中方願同東協各國加強協作，以中國－東協自由貿易區全面建成10周年為契機，進一步實施好中國－東協自由貿易協定。

中方歡迎「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）完成簽署，希望儘早生效。中方願同東協方攜手努力，暢通貿易、促進投資，相互開放市場，推動雙方產業鏈、供應鏈、價值鏈深度融合。在確保做好疫情防控前提下，採取措施便利人員往來和貨物流通。

習近平還表示，落實「中國－東盟關於一帶一路倡議同《東盟互聯互通總體規劃2025》對接合作的聯合聲明」，依託陸海新通道建設，加強鐵路、公路、港口、機場、電力、通信等基礎設施互聯互通合作，加快推進現有經濟走廊和重點項目建設，積極構建中國－東協多式聯運聯盟。

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