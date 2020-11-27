中國稀土磁鐵原料價格本週飆升，分析師稱，受疫情衝擊的海外需求復甦以及對潛在出口管制的擔憂，導致買興升溫。

中國是全球最大稀土磁鐵產國，這種材料被廣泛用於從風力渦輪機到軍事設備等各個領域。

稀土磁鐵原料的三個主要品種之一--氧化鋱價格26日漲至每公斤人民幣6,130元 （932美元），為2012年6月以來最高，本月迄今增幅高達26％。氧化鐠釹（PrNd）25日觸及三年高位，氧化鏑26日創下6月以來最高。

位於雪梨的經紀公司Ord Minnett的分析師Dylan Kelly在給客戶的報告中表示，價格飆升是由於磁體原料需求強勁，以及即將於12月1日開始實施的中國出口管制法可能影響關鍵礦物的潛在出口。

中國上月表決通過出口管制法，該法明確，對任何國家或地區濫用出口管制措施危害中國國家安全和利益，中國可根據實際情況對其對等採取措施。

Kelly認為，這是中國為防止向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等公司供應某些材料的回應。美國國防承包商向台灣出售武器激怒了北京。

諮詢公司Adamas Intelligence常務董事Ryan Castilloux稱，價格的上漲是受到市場供需緊繃推動，指出中國的磁鐵生產商往往最多只保留一個月的庫存。他表示，如果需求發生很大變化，一般他們就無力招架了，中國以外消費的反彈比預期更快、更強勁，導致庫存迅速減少。

Castilloux還指出，中美之間的政治角力以及即將推出的出口法律是另外的影響因素，買家可能會囤貨以免受到影響。

中國海關數據顯示，9月中國對美國的稀土磁鐵出口超過480噸，至少是2016年以來最高的單月對美出口規模。

(工商 )