英國政府在明年將施行一新的競爭機制，防範谷哥和臉書使用主導地位，排擠小公司和不利於消費者。

新的法規將在競爭與市場管理局(CMA)之下執行，該局曾表示，需要新的法規來檢查科技巨頭；谷哥和臉書也主導著數位廣告，在2019年的140億英鎊支出中占據八成。

該兩家公司皆承諾，與監管單位和英國政府在數位廣告上的合作，包括讓使用者對其數據以及對他們服務的廣告有更大的控制權。

英國數位部長Dowden表示，已經有共識，認為權力集中在少數幾家公司，將阻礙成長。

新成立的「數位市場單位」將在明年四月開始運作，將有權力暫停、阻止和反轉科技公司的決定，並施加罰款。

科技巨擘在關於如何使用用戶數據將變得更透明化，並讓使用者不得使用競爭平台的情形，將有所改善。政府補充指出，新規定將支援新聞產業，再次重新平衡出版者和平台之間的關係。

科技和出版公司聯盟，開放網頁行銷(MOW)表示，谷歌正在修改Chrome瀏覽器，Chromium開發工具也讓出版者和廣告者有更多控制權。

(時報資訊)