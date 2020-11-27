盛群(6202)第四季淡季不淡，其中因為疫情關係，帶動遠距需求宅經濟，以及健康量測等相關產品市場旺，MCU(微控制處理器)市場大好，加上晶圓供給緊張，盛群部份產品的訂單能見度可以看到明年第二季，盛群今股價開高走高，逆勢走揚逾2%。

盛群今年前三季受到疫情衝擊，海外市場的營收較去年同期衰退16%，但第三季已是谷底，預計第四季海外市場的訂單開始回流，第四季營收很有機會優於第三季，打破以往第四季總是傳統營運最淡季的軌跡，此外，台灣、大陸客戶的拉貨力道仍強，目前訂單能見度可到年底，至有些常規產品，客戶擔心盛群受到上游晶圓代工廠的壓力而漲價，甚至拿不到MCU，有部分客戶傾向多備庫存，所以常規品的訂單能見度可以看到明年第二季。

盛群第四季營運不看淡，且看好疫情衍生下的需求短期內不會改變，惟晶圓代工產能吃緊，聯電(2303)除自2021年起調漲晶圓代工價格外，也只提供今年約90%的產能給盛群，盛群現階段也傾向自行吸收漲價，後續盛群還會再評估。

盛群第三季合併營收15.06億元，年增加34.4%，寫下歷史新高，毛利率達46.5%，單季每股稅後盈餘為1.27元；盛群累計前9月合併營業額為39.59億元，年增加17.7%，歸屬母公司稅後淨利6.71億元，年減少1.2%，每股稅後盈餘為2.97元。法人預估，以盛群今年前三季表現來看，全年營收將可突破50億元關卡，成長幅度上看2成，有實力挑戰歷史新高。

(時報資訊)