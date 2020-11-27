2020台北金融博覽會（TAIPEI FINEXPO）今（27）日起連3天於世貿一館盛大登場，財金公司偕同6家第三方服務（TSP）業者，以「創新、共榮、普惠」主題共同展出新興數位金融服務應用，展示金融與科技跨業交流合作、創新金融服務。

財金公司配合金管會「開放銀行」三階段開放政策，去年6月起協同金融機構與TSP業者制訂「開放API」技術及資安標準，規畫建置的「開放API平台」於去年9月正式上線，大幅節省TSP業者、金融機構系統介接建置與維護成本，降低數位創新服務導入門檻。

「開放銀行」首階段為「公開資料查詢」，目前計有25家金融機構、7家TSP業者加入本階段「開放API平台」服務，截至10月止，累計發查交易量約1430萬筆、平均每月發查交易量約110萬筆。

財金公司此次展出「開放銀行」第二階段「消費者資訊查詢」創新服務應用場景，特邀集保結算所、麻布記帳、CWMoney理財筆記、好好投資、遠傳「friDay理財+」、錢管家，共同展出查詢台外幣存款帳戶餘額/交易明細、查詢信用卡帳單資訊/交易明細等相關服務應用。

財金公司表示，在金管會指導下，將持續配合政策、辦理「開放API」第三階段技術及資安標準研訂，攜手業者共同打造金融科技生態環境，盼透過「開放API」金融數據共享，進一步落實金融科技創新、推展普惠金融。

此外，財金公司2018年12月協同金融機構、會計研究發展基金會及會計師公會全聯會共同推出「金融區塊鏈函證」服務，為全球首創且為國內金融區塊鏈應用正式商轉之首例，成功解決紙本函證資料耗時費力，易填寫錯誤，且有遺失、偽造及舞弊之風險，「金融區塊鏈函證」服務推出以來，廣獲產官學研界熱烈迴響，參與金融機構計39家，分行數涵蓋率已逾9成，加入企業家數已近3萬家，對於提高國內審計作業效率有顯著成果，並在今年成功將「銀行函證」擴展至「票券函證」及「企業稽核」等領域。

(時報資訊)