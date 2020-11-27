澳洲今年初呼籲調查2019冠狀病毒疾病來源後，北京開始封殺澳洲各項進口商品。中國商務部宣布，明天起，將以保證金形式，對澳洲進口葡萄酒實施臨時反傾銷措施。

綜合澎湃新聞、國際金融報網等陸媒報導，中國商務部表示，調查機關初步認定，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷，中國國內相關葡萄酒產業因此受到實質損害。商務部於8月18日對此進行反傾銷立案調查。

依據中國「反傾銷條例」第28條和第29條的規定，調查機關決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。自28日起，進口經營者進口被調查產品時，應依據這項初裁決定所確定的各公司保證金比率向中國海關提供相應保證金。

據報導，這次調查範圍為原產於澳洲的進口裝入2升及以下容器的葡萄酒。各公司保證金比率為107.1%至212.1%。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）今年初首先於中國湖北武漢爆發後，許多國家批評北京隱匿疫情，澳洲也在批判之列，並呼籲對源頭展開調查。此後，中國政府開始悄悄封殺澳洲各項進口商品，包括煤炭、葡萄酒、大麥、棉花等。

(中央社)