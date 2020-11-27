國民黨文傳會副主委黃子哲。（趙婉淳攝）

行政院長蘇貞昌今在民進黨立委護衛下，倉促完成施政報告。對此，國民黨文傳會主委王育敏批評，蘇揆簡短混亂的施政報告，只有政治上象徵意義，沒有實質效果；文傳會副主委黃子哲質問，蘇揆排除萬難上台報告就是為了保官位，但人民的健康保住了嗎？

行政院長蘇貞昌上午在在野黨抗議聲浪中，民進黨立委護衛下，倉促地完成施政報告。對此，國民黨文傳會主委王育敏強調，高達七成民意反對開放萊豬進口，雖然蘇貞昌稍早上台簡短的施政報告，但這只有達到形式上的政治目的，全國民眾根本就聽不到蘇揆講什麼，沒有實質效果。

文傳會副主委黃子哲說，蘇內閣現在是留校察看階段，正進行閣揆保衛戰，雖然蔡英文總統前天在中常會前受訪說「目前沒有內閣改組的規劃」，但這意味著蘇貞昌若沒有處理好進口萊豬政策，隨時有可能被換下台，這也是蘇揆上午排除萬難都要上台報告的主因。

接著，黃子哲反問蘇貞昌，「保住官位，但人民的健康與食品安全，有保住嗎？」，他奉勸蘇貞昌，謙卑誠實地面對開放萊豬的問題，千萬不要再「騙騙騙」。

王育敏表示，此次國民黨完全與民意同一陣線，對於七成民眾反對萊豬進口、5萬人上街抗議等反彈聲浪，只有蔡英文總統聽不見，彷彿活在平行時空，蔡甚至說「美牛美豬的開放，是讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要食用」，凸顯其何不食肉糜，盼蔡政府收回成命，勿開放萊豬進口。

(中時 )