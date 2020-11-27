世界宗教博物館首度與歐洲影展跨界合作，將從11月28日至明年1月23日，在宇宙創世廳放映17部叫好又叫座的強片，希望民眾在觀影過程中，認識歐洲藝術和語言的多樣性，也體會尊重、包容多元文化的重要性。

邁入第16屆的歐洲影展（Taiwan European Film Festival，簡稱TEFF），由歐洲經貿辦事處及杰德影音共同舉辦，從2005年舉辦至今，累積不少口碑，也有固定粉絲。今年邀請17個國家各推選一部電影參展，包括：2019年西雅圖國際電影節最佳影片《菜鳥新編劇》等，在全台各地藝文場所、表演空間、戲院、大專院校30多個場地同步串聯放映，觀影人次超過18萬名，今年播映場地首度增加位於新北市永和區的世界宗教博物館，造福新北市民。

世界宗教博物館發展基金會國際事務副主任陳瑞琳表示，宗博館創辦人心道法師，秉持尊重、包容、博愛的精神，推動宗教交流與對話、生命教育，舉辦藝文展覽，成為文化、藝術、美學的交流平台，近年持續愛地球、愛和平運動，在館內播放環保電影，今年再跨足歐洲影展影片。宇宙創世廳最近剛升級了音響系統，雖然是第一次與歐洲影展合作，但有信心提供舒服的觀影體驗。

此外，博物館的「找到了」蔬食餐廳，影展期間特別提供觀影人專屬優惠，4人同行用餐，贈送精油手工皂一份。由於免費進場，加上口碑延燒，部分場次已有近6成座位被預訂，喜歡歐洲電影的民眾手刀報名動作要快。

影展受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，入場須量體溫，全程佩戴口罩，採實名制入場，請帶身分證件，由於座位有限，請先線上報名挑選場次，https：／／reurl.cc／v1ojk1 ，或致電世界宗教博物館發展基金會吳先生，電話（02）8231-6666分機8602。

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