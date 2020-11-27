立院今藍綠上演萊豬大戰，雙方一度打成一堆。（取自中時新聞網直播畫面）

20201127中天新聞 杯葛蘇貞昌施政報告 藍突襲！豬內臟議場滿天飛

行政院長蘇貞昌今在立法院進行施政報告，朝野同時在議場爆發嚴重肢體衝突，事前撂話「1打35」的基進黨立委陳柏惟，為護送蘇貞昌上台，出手攻擊藍委鄭天財頭部，藍委林為洲見狀衝上前架住陳柏惟的脖子，只見陳柏惟滿臉通紅，狼狽退出人群休息。

蘇貞昌今天上台進行施政報告時，國民黨立委拿出早已準備好的豬內臟朝發言台方向潑灑，現場一片血腥與混亂，儘管民進黨立委瞬間舉起壓克力板護駕，但綠委王美惠的臉還疑似遭波及，臉龐黏著類似「豆花渣」的不明肉末。由於地面過於濕滑，民進黨立委群起拿出塑膠袋，將地面的內臟帶離議場。

這時，站在一旁的國民黨立委鄭天財，突然遭基進黨立委陳柏惟出手企圖過肩摔，拉扯間還遭對方出手攻擊頭部；鄭天財為了自保，一度要回擊，但卻失足跌倒在地，場面驚險，連民進黨立委都看不下去，衝上前要將陳柏惟隔開。

由於陳柏惟在總質詢前，還特別開直播放話「要1個人打國民黨全部立委」，國民黨團總召林為洲當下就隔空回嗆說「那就先來找我單挑」。

因此，今天眼見陳柏惟出手攻擊鄭天財，林為洲立刻突破人群，一手揪住陳柏惟，用手臂架住對方脖子，只見陳柏惟在混亂中不斷胡亂出拳，這時幾位藍委紛紛圍了過來，陳柏惟才停下手，滿臉通紅的被林為洲直接推離人群。

除此之外，因體型壯碩，過去經常在立法院全武行中展現「實戰經驗」的綠委吳秉叡，也與藍委鄭正鈐扭打在地，彼此幾度互摔，情緒激動的吳秉叡，還不斷出腿踹向鄭正鈐，場面火爆，顯然已經殺紅眼，一旁幾位觀戰的藍、綠委見狀連忙上前將人各自帶開才終止扭打。

(中時 )