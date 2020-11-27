明年春節有7天假期，交通部民用航空局宣布，澎湖、金門、馬祖3條離島管制航線，將提供2776架次，計24萬9766個座位數，並自12月8日晚間6時起陸續開放訂位。為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機，旅客須於3日內完成開票。

明年春節假期自2021年2月10日至16日，共有7天假期，民航局則規劃2月6日至17日為航空疏運期，共計12天。民航局指出，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

在運能提供方面，澎湖航線1504架次，計12萬1210個座位數；金門航線1056架次，計11萬3652個座位數；馬祖航線216架次，計1萬4904個座位數；3離島航線共計提供2776架次，計24萬9766個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第2波加班機。

為利旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於12月8日、9日及10日晚間6時到8時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票，完成開票期限則分別為12月10日、11日及12日。

網路訂票部分亦提供身心障礙者訂票服務，另民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5％營業稅，歡迎多加利用，並提醒民眾事先上網瞭解各航空公司網路訂位操作流程，詳細閱讀注意事項。

民航局提醒，此次春節假期，於尖峰時段2021年2月6日至13日台灣出發往離島方向，以及2月13日至17日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，使有限之空運資源獲得更有效利用。

民航局指出，春節期間尖峰日期及時段的航班需求大，而依往年經驗，離峰航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，並可享有機票之優惠。此外，亦建議居住本島之家人可安排離島鄉親來台團圓，除可免去訂位困擾外，亦可避開擁擠人潮。

(中時 )