仁武分局勤指中心65歲主任 今晨疑心肌梗塞送醫不治 12:132020/11/27 中時新聞網 張國欽 、 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄警局仁武分局勤指中心主任姚世章（黃上衣），今晨猝死。（圖／高雄仁武分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄警局仁武分局勤指中心主任姚世章，今晨猝死。 高雄警局仁武分局勤指中心主任姚世章，27日凌晨5時06分身體突感不適，經救護車送往長庚醫院就醫，於6時10分宣告死亡。據悉，姚再過一個月就退休，卻沒等到這天就辭世。 據了解，現年65歲的姚世章，昨晚10時結束勤務後，考量今(27日)天是上午8時勤務，加上家住小港路途遙遠，因而借宿友人家中，不料卻在今天凌晨4時許，突感身體不適，經通報119救護車送往長庚醫院就醫，急救1小時後宣告身亡，警方仍在調查姚猝死原因。 (中時新聞網) #突感 #仁武分局 #勤指中心 #身體不適 #姚世章 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化學生打完疫苗集體不適 指揮中心曝原因 14:272020/11/25 生活 陳昇急動刀切口腔腫瘤 04:102020/11/18 娛樂新聞 失智翁衝出門為妻尋醫 警人臉辨識系統立大功 12:392020/11/25 社會 喉癌苦撐35次化療 只為向家人說句「我愛你」 10:352020/11/26 健康 陸女驚傳做瑜伽猝死 出現2警訊別硬撐 先休息 11:302020/11/15 健康 屏東縣員警服勤中倒地 心肌梗塞手術治療中 19:242020/11/25 社會 花蓮某安置機構內性侵院生 惡狼組長重判13年 14:122020/11/25 社會 多起學生輕生 大學校長嘆：社會不健康 11:222020/11/17 生活 出差搭火車北上突昏迷 花蓮縣消防局人事主任送醫不治 11:442020/11/26 社會 獨居男中風暈倒 警當蜘蛛人爬窗救人 11:502020/11/20 社會 社會熱門新聞 甜美女師穿低胸上課 彎腰狂洩半乳 網噴鼻血：看了2小時 - 社會 單親母勒殺小姐弟遭判死 摯友不捨孩子揭露她犯案前處境 - 社會 宜蘭驚傳女國中生墜樓 送醫後傷重不治 - 社會 女主播「停不進」待轉區遭罰600元 申訴結局讓她更爆氣 - 社會 仁武分局勤指中心65歲主任 今晨疑心肌梗塞送醫不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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