高雄警局仁武分局勤指中心主任姚世章，今晨猝死。

高雄警局仁武分局勤指中心主任姚世章，27日凌晨5時06分身體突感不適，經救護車送往長庚醫院就醫，於6時10分宣告死亡。據悉，姚再過一個月就退休，卻沒等到這天就辭世。

據了解，現年65歲的姚世章，昨晚10時結束勤務後，考量今(27日)天是上午8時勤務，加上家住小港路途遙遠，因而借宿友人家中，不料卻在今天凌晨4時許，突感身體不適，經通報119救護車送往長庚醫院就醫，急救1小時後宣告身亡，警方仍在調查姚猝死原因。

(中時新聞網)