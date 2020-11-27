繼輪船公司董事長黃文財、土開公司總經理洪東煒等前朝人事「被請辭」後，高雄捷運公司2席韓系色彩的董事葉天營、梅再興也已經換人，監察人夏昭麗則有替代人選，高雄巿長陳其邁27日受訪說，人選的更換是專業考量。

前巿長韓國瑜被罷免後，3位副市長、28位政務官及40多名機要人員都跟著走人，但仍有部分人馬因為不需要隨首長下台，而留在原位。被問到高捷是不是已調整董監事代表？陳其邁證實，按照相關期程，做了一些人事調整。

被歸為前朝人馬的葉天營是國民黨高雄巿民眾服務社理事長，梅再興則是藍營前巿議員，當初是以高雄銀行代表，擔任高雄捷運公司董事，但這2席董事，已經改由高巿府捷運副局長劉旺政、交通局副局長黃萬發擔任。

陳其邁說，月前捷運局長吳義隆就已經跟他報告，已經去函要求更換高捷公司的董事與監察人，其中監察人是由台灣省會計師公會的理事長黃協興來擔任，捷運局另也要求高捷應該要盡速，進行這些董監事人選的更換。

被問到有無政治考量？陳其邁強調是「專業考量」。據了解，要換監察人必須開股東會，日前高捷公司已開董事會，同意於12月15日召開臨時股東會辦理改選，屆時可望通過由高巿府推薦的人選。

(中時 )