以為自己的另一半是體貼的優秀男友，才發現自己一直活在謊言裡！女星姚蜜過去曾和一名圈內人交往，對方給她滿滿安全感，直到她到現場探班，才發現事情不單純，對方甚至會在兄弟群組裡面，將和小三在床上運動的過程詳細敘述，跟好兄弟們一起分享，讓她看得超傻眼。

姚蜜在節目《11點熱吵店》分享，過去曾遇過包裝成暖男的渣男，由於對方是圈內人，情侶倆常因為工作要分隔兩地，但對方都會乖乖報備，也會和女生保持一定距離，給她滿滿安全感，因此兩人遠距離戀愛了一段時間，直到某次她到劇組探班，卻在浴缸和枕頭下方發現長髮，氣得立刻逼問男友。

男友解釋，那是經紀人的頭髮，對方因為怕鬼睡不著，他才讓對方進來一起睡，姚蜜雖然不相信，但還是決定先蒐證，趁男友在睡覺時檢查他的手機，雖然男友已經刪掉了和女生們的曖昧訊息，卻忽略了和兄弟們的群組，讓她當場抓包偷吃證據。

姚蜜提到過去曾遇到渣男的荒唐事。(圖/翻攝自YouTube／11點熱吵店)

姚蜜透露，男友偷情小三還全程實況轉播，「兄弟她來我房間了」、「我們現在完事了」、「她要怎麼離開我房間」等等，隔天她和男友攤牌，對方卻把錯都推到小三身上，說都是小三主動倒貼獻身，他也沒辦法，讓姚蜜忍無可忍提出分手，沒想到對方殺青回台灣，姚蜜又心軟復合，超展開的結局也讓現場來賓不可置信。

(中時新聞網)