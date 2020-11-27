海軍艦隊指揮部水下作業大隊水中械彈處理專長班，一名邱姓中士昨((26日)下午再訓練泳泳池進行綜合評鑑的水下處理械彈過程測驗時，發生溺水狀況,，幸好一旁教官立刻將他拉起急救送醫後已恢復呼吸心跳，目前並無大礙但仍在加護病房觀察中。

高雄海軍艦隊指揮部一名邱姓中士26日下午在游泳池進行綜合評鑑過程時不慎溺水，救起時已無呼吸心跳，經緊急送醫急救後，已經恢復呼吸心跳，目前人在加護病房觀察中。（林雅惠攝）

要成為海軍水下作業大隊的一員並不容易，必須通過陸上體能、海上長泳、徒手潛泳、水中裝備故障排除，以及綜合技能訓練等考驗，才能掛上榮耀的金龍徽章。

若說海軍陸戰隊水中爆破中隊是兩棲的戰鬥部隊，負責海上救難、水中械彈處理專業的海軍水下作業大隊，就是兩棲的支援部隊。全隊150餘名隊員，不僅需要完成為期12週的水械專長班訓練，更要熟稔各項專業的水下作業處理裝備，每年除選派人員赴美受訓，汲取最新水中作業新知外，更透過多項嚴格、擬真的演訓，精進隊員本職，強化學能，將這些專業能量充分發揮在各項演訓與救災任務中，是一支「為用而訓」的專業勁旅。

水下作業大隊下轄三個作業隊、水中械彈處理中隊以及深海作業組，其中，作業隊分別駐於左營、馬公、基隆等地，平日負責各型船艦海底門清理、俥葉大軸的檢修，與海軍船舶海難的救助、脫險等任務；水中械彈處理中隊平日則處理水中、水面與陸上未爆彈及爆炸物，並配合演訓任務，完成灘岸勘察與航道清除作業；深海作業組則執行大隊人員培訓任務。另外，因國軍貫徹「救災就是作戰」的原則，大隊也全力發揮其水中作業專長，投入緊急災害防救任務。

海軍艦隊指揮部今(27)日表示，本屬水下作業大隊水械專長班受訓學員邱姓中士，昨日下午於大隊部游泳池進行綜合訓練評鑑期間，助教發現邱士異常，立即將人帶上岸，並實施CPR搶救，同時由醫護人員將邱員送往國軍高雄總醫院左營分院急救，目前已轉至加護病房治療中。

海軍艦隊指揮部進一步表示，除查明肇因，防範類案再生，做好訓員心理輔導外，目前也已指派專人向家屬說明，並協請醫院給予最好的治療。

(中時新聞網)