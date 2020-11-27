昨天傳出勞動基金局人員涉貪一事，引發喧然大波，但依現行勞動基金局內規，僅明定勞動基金運用局業務人員及其配偶、未成年子女不能做國內「上市、上櫃公司」股票買賣，此次是接獲情資後，發現他曾在「上班時間」從事「興櫃」交易，才會記過處分，但事實上並未違反內規。

據勞動基金局統計，截至9月底為止，包括勞保基金、勞退基金、就保基金、國保基金在內等由勞動基金局管理的基金共有7個，規模總計達4.8兆。

據了解，基金局人員簽訂的自律公約中明定「業務人員及其配偶、未成年子女不能從事「國內」「上市、上櫃公司及其衍生性商品」買賣，但並未禁止從事國內「興櫃」或海外股票買賣。

勞動部基金局副局長劉麗茹表示，在今年的例行調查後，發現游員的交易情況異常，隨即調離主管職，經政風處查處，發現其在擔任組長任內，曾在上班時間私自進行興櫃股票交易情事，除了在今年１１月１１日記過處分外，也請政風處報請法務部廉政署查處。

劉麗茹指出，自律公約中並未禁止興櫃買賣，除了基金局僅會投資上市上櫃股票外，興櫃也非公開市場；而未禁止海外買賣則是因為基金局不會購買海外單一個股。

至於是否因為游員導致9月獲利下跌？劉麗茹強調，9月收益下滑是因為受到新冠肺炎復甦、美國總統大選前等影響，導致債券、股票等指數全面下滑，與游員並無關係。

(中時 )