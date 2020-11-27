模範夫妻朱茵、黃貫中帶著7歲女兒「叉燒包」登上陸綜《想想辦法吧！爸爸》，爸爸黃貫中挑戰獨自照顧女兒24天，而節目最後，朱茵終於現身和老公、女兒團聚，黃貫中深情對愛妻告白：「一家人再也不要分開，好不好？」讓朱茵感動到眼眶都紅了。

黃貫中為了陸綜，挑戰連續24天照顧7歲女兒「叉燒包」，黃貫中在節目中展現暖爸本色，叉燒包也很乖巧、懂事，還會照顧節目中其他的小小嘉賓，父女互動狂圈粉，不過最感動莫過於，在節目尾聲時，朱茵終於現身和老公、女兒團聚，叉燒包一看到媽咪現身，就興奮上前抱住朱茵。

黃貫中對妻的真情告白，讓朱茵感動到眼眶都紅了。（圖／取材自ODC官方頻道 OnDemandChina Official Channel Youtube）

隔了將近1個月，黃貫中終於見到朱茵，他也深情對愛妻說：「不管什麼理由，將來不要再這樣了，求求你，好不好？沒有你在旁分享她（女兒）的成長，我覺得我們這個家庭，缺了一大塊，一家人再也不要分開，好不好？」

黃貫中真情告白讓朱茵感動到熱淚盈眶，她開心對著黃貫中點頭、並感性說：「謝謝老公」，說完兩人還大方熱吻，夫妻真情告白感動全場，外界也驚呼朱茵根本是嫁給愛情。

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(中時新聞網)