台中市長盧秀燕強調，中央吃了秤砣鐵了心要進口萊豬，她不會為金錢去出賣市民健康。（盧金足攝）

中央執意進口萊豬引發龐大民怨，台中市議員黃健豪27日在總質詢表示，假如中央以提供兩倍統籌分配款補助，要求地方挺萊豬，台中市會不會改變零檢出？市長盧秀燕表達強硬立場，強調中央吃了秤砣鐵了心要進口萊豬，她也不會為金錢去出賣市民健康。

黃健豪說，萊豬如果進來台灣，萊豬進到台灣加工廠加工之後，標示變成台灣豬肉的製品，進到校園、幼稚園、公托公幼，這些豬肉到底是屬於美國還是台灣豬，恐成為市民的漏洞，台中市除了要求零檢出之外，有沒有其他的方式，可以保護市民健康？

黃健豪當場詢問盧秀燕，地方強力零檢出把關，但中央如以補助統籌分配款加倍給地方，地方會不會軟化挺萊豬？他還在議事堂逐一唸出有簽署反萊豬，要求零檢出的議員名字，表示要留給歷史紀錄，以後學術研究也會對議員態度有所本。

盧秀燕說，國內豬肉產量非常充沛，豬肉並不是因稀少，我們必須進口美豬，照理來說，國內豬肉這麼多，大家多多使用，但如果極少數的人基於他的經濟思維、私心要進口，因為進口萊豬更便宜，不但會對台灣豬農造成衝擊，有些人可能希望從中獲利。

盧秀燕說，她過去在立法院財政委員會負責海關就是負責海關的預算，進口豬或是牛很容易查，單獨的報稅一查就知道是含有萊豬成分的豬肉，但現在中央執政政府很奇怪，將萊豬混進一般進口肉品，造成矇混夾帶進來台灣，民眾只知道豬肉哪一國進來，並不知道有沒有含萊豬成分。

她強調，中央政府如果最後一定要鐵了心，吃了秤砣，一定要進口萊豬，應該明訂清楚，否則政府變成在掩護少數要進口來的人，美國進口萊豬肉品跟其他肉品混在一起，而且只標產地不標示成分，政府沒有盡到把關的責任，而且有點在掩護，萊豬比美牛更寬鬆，不曉得政府用意何在？

(中時 )