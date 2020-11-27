肆虐全球的新冠病毒疫情爆發即將屆滿週年，湖北作家方方因記錄封城下武漢的日日夜夜而入選英國廣播公司（BBC) 2020年全球「巾幗百名」。她接受BBC中文網專訪時表示，不後悔記錄封城下的武漢。

方方本名汪芳，在今年1月25日至3月25日武漢爆發新冠肺炎疫情期間，她每天記錄當地的疫情見聞並抒發心聲，寫成《方方日記》。這些日記吸引了大量讀者，也為外界瞭解武漢的真實情況提供了一個寶貴的窗口。

方方在武漢封城期間寫下的封城日記之所以受到讀者的青睞，是因為她記錄了真實的武漢疫情。不過，方方的日記招致了從官方到民間極端民族主義者的大量批評，在網上遭到許多抹黑、攻擊和生命威脅。批評者稱她是「叛徒」，說她的日記是「出賣國家」。

方方對BBC表示，「我的記錄中，無非同情了個體，批評了政府，也記下了抗疫的各種措施。當然我也強烈地呼籲追責，如此而已。我沒有義務去承擔這些辱罵和恐嚇」。

方方表示，即便如此，她仍然對當初記錄日記的決定沒有後悔。她表示，作為一個職業作家，因為疫情被封在城中記錄封城中的人與事是「本應該」做的事情。方方說，現在她出門時，許多武漢人遇到她會非常熱情，甚至仍不時有讀者會送花到她的單位。「對我來說，這些都是比官方表彰更重要的東西。」

在方方用日記記錄武漢封城時民間的大情小事的同時，陳秋實、方斌和張展等多名公民記者也用視頻向外界傳遞武漢當時疫情的真實情況以及真正的死亡數字。陳秋實、方斌和張展現在不是下落不明就是被逮捕入獄。

方方對BBC說，「整個人類都應該吸取教訓，而不只是中國。病毒是全人類的敵人，人類的無知與傲慢，讓病毒得以肆虐得如此之久如此之廣。」

方方封城日記的英文、德文等語言版本先後在中國境外出版發行，不過，它的中文版本一直沒有消息，方方也無法在大陸境內的紙媒上發表任何文字。

剛剛度過65歲生日的方方正在收集資料，繼續自己的寫作計劃，耐心等待自己的作品可以再次在大陸出版。

方方在武漢日記之前已經名聲斐然。她的作品達100多部，其中大多數作品關注大陸社會發展與變動過程中不同個體的命運，為她帶來了許多獎項與贊譽。她還可以說是官方文化體制內部的一員，曾擔任湖北省作家協會主席。

憑藉她在疫情期間的寶貴記錄，方方登上了BBC2020年全球「巾幗百名」名單。

入選這個名單的華人女性，還有香港眾志成員周庭和藝人楊紫瓊。

周庭做為2014年雨傘運動的關鍵人物，在《香港國安法》6月底實施後遭到逮捕，被控「勾結外國勢力」，之後她獲得保釋。11月23日，她與黃之鋒、林朗彥等人就非法集結案認罪，被即時收押，將於12月初宣判。

(中時 )