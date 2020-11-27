彰化縣榮獲行政院環境保護署低碳永續家園縣市層級認證評等最高等，綠色運輸YouBike站流量也是全國第二。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府積極推動低碳永續家園，整合生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活、永續經營等6大面向，推動26項行動項目及37個行動計畫，今年度總減碳量為87萬7767公噸CO2e（二氧化碳當量），摘下最高榮譽銀級認證，和美鎮南佃里、二林鎮華崙里、埔鹽鄉大有村也成功取得村里層級「銀級」認證。

彰化縣長王惠美表示，在縣府團隊積極作為下，空汙改善幅度全國第一、風力發電再生能源推廣比率全國第一、太陽能光電發電量／減碳量全國第一、綠色運輸YouBike站流量也是全國第二，得到評審委員肯定，榮獲行政院環境保護署低碳永續家園縣市層級認證評等最高等。

彰化縣環保局表示，從點的村里社區，宣導推廣至線的鄉、鎮、市，再擴散到全縣，營造「陽光、綠地」低碳環境，因地制宜推動太陽能、風力發電等再生能源措施。

彰化縣環保局局長江培根表示，統計全縣已輔導3個村里取得環保署「銀級」認證，11個鄉鎮市與63個村里取得「銅級」認證，並有383個鄉鎮市及村里社區參與環保署「低碳永續家園認證評等」制度，成果豐碩。

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