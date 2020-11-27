彰化縣政府積極推動低碳永續家園，整合生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活、永續經營等6大面向，推動26項行動項目及37個行動計畫，今年度總減碳量為87萬7767公噸CO2e（二氧化碳當量），摘下最高榮譽銀級認證，和美鎮南佃里、二林鎮華崙里、埔鹽鄉大有村也成功取得村里層級「銀級」認證。
彰化縣長王惠美表示，在縣府團隊積極作為下，空汙改善幅度全國第一、風力發電再生能源推廣比率全國第一、太陽能光電發電量／減碳量全國第一、綠色運輸YouBike站流量也是全國第二，得到評審委員肯定，榮獲行政院環境保護署低碳永續家園縣市層級認證評等最高等。
彰化縣環保局表示，從點的村里社區，宣導推廣至線的鄉、鎮、市，再擴散到全縣，營造「陽光、綠地」低碳環境，因地制宜推動太陽能、風力發電等再生能源措施。
彰化縣環保局局長江培根表示，統計全縣已輔導3個村里取得環保署「銀級」認證，11個鄉鎮市與63個村里取得「銅級」認證，並有383個鄉鎮市及村里社區參與環保署「低碳永續家園認證評等」制度，成果豐碩。
(中時 )
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