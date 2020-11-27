鋼價漲聲不斷，線材廠官田鋼(2017)調漲12月螺絲用A料、鍍鋅鐵線等多項產品每噸1000元，第四季可望受惠漲價，挹注獲利比上季增長。

隨著鋼價止跌回穩，需求成長，帶動鋼鐵業者第三季本業轉強，官田鋼第三季單季EPS 0.03元，結束先前連續6季的虧損。前三季每股淨損縮減至0.17元。

官田鋼前三季營收24.87億元，毛利率8.93%；營業淨損6503萬元；歸屬予母公司稅後淨損5685萬元，每股淨損0.17元。其中，第三季營收10.47億元，毛利率16.23%；營業淨利6430萬元；歸屬予母公司稅後淨利1144萬元，每股淨利0.03元。

受惠鋼市熱絡，官田鋼10月營收3.29億元，年增33%，前10月營收28.16億元，年減15.99%。公司自結本業獲利增加，單月自結營業淨利2662萬元，單月歸屬予母公司稅後淨利1704萬元。

官田鋼自結前10月營收28.16億元，營業淨損3877萬元，歸屬予母公司稅後淨損3647萬元。

(時報資訊)