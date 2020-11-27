叡揚資訊(6752)昨日完成競拍作業，合格投標量達7,903張，超額認購比率達4.39倍，吸引法人高度參與，法人投標數量佔總投標數量的19.99％；得標價最高每股81元，最低58.51元，均價66.66元。後續公開申購的承銷價暫定56元，公開申購張數為500張，申購期間自11月30日至12月2日，12月4日為公開抽籤日；該公司預計12月10日上櫃掛牌。

叡揚資訊聚焦於高成長潛力的企業軟體（Enterprise Software）與資訊服務領域（IT Services），提供企業邁向數位轉型時的資料完整性，以及結合過去執行歷程，找出最符合經濟效益與提升營運發展的策略需求，打造S.P.E.E.D.公文線上簽核管理系統、Vitals ESP企業知識協作平台、B.E.S.T.金融業徵授信與風險管理系統、R.A.D.A.R.人力資源管理系統等套裝軟體產品。

公司全產品線更囊括銀行100％、行政院及所屬部會94％、醫學中心84％的高覆蓋率，締造連續3年獲利持續成長的亮眼成績，並投入雲端技術及AI持續至今。因台灣疫情控制得當，客戶明年的訂單狀況沒有太受到疫情的影響，預期2021年展望會跟今年差異不大，可樂觀看待明年營運展望。

(時報資訊)