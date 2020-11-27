《店頭市場》91APP-KY申請上櫃 12:162020/11/27 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 91APP-KY(6741)送件申請上櫃。 91APP-KY成立於2013年7月，主要業務為新零售軟體開發暨服務及數據、電高服務，董事長為何英圻，總經理為楊明芳，目前股本為5.35億元，2019年營收為6.69億元，稅前盈餘為1.28億元，每股盈餘為0.96元。 (時報資訊) #91APP-KY #軟體 #申請上櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 91APP-KY公司27日申請股票上櫃案 14:302020/11/27 財經 冬季團旅補助專案出爐！平日2天1夜以上 地方縣市另有加碼 11:382020/11/27 生活 長榮樂e購新功能 滿額分期輕鬆GO 13:542020/11/27 財經 逸達治前列腺癌藥 成功申請加拿大藥證 16:102020/11/27 財經 MLB》火腿有原航平申請入札 大聯盟官網撰文介紹 11:212020/11/27 體育 《通信網路》手機理財新藍海 遠傳首度揮軍2020台北金融博覽會 13:242020/11/27 財經 《生醫股》逸達生技前列腺癌藥送加拿大藥證申請 16:142020/11/27 財經 《店頭市場》御頂、辣椒今起預收款券 08:182020/11/27 財經 家樂福領先通路採用Apple Clips技術 NFC感應就可結帳 17:312020/11/27 生活 力積電27日送件申請登錄興櫃股票 14:192020/11/27 財經 財經熱門新聞 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 財經 三星砸EUV專攻3奈米能超車台積電？ 這些慘劇揭真相 - 財經 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 影》比爾蓋茲5年前神準說中疫情 再度發功預言下個大災難 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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