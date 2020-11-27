91APP-KY(6741)送件申請上櫃。

91APP-KY成立於2013年7月，主要業務為新零售軟體開發暨服務及數據、電高服務，董事長為何英圻，總經理為楊明芳，目前股本為5.35億元，2019年營收為6.69億元，稅前盈餘為1.28億元，每股盈餘為0.96元。

(時報資訊)

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