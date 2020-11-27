資訊電子工業持續在國內投資高階製程及擴增產能，除創造86萬就業需求外，亦帶動出口成長，影響所及，資訊電子工業成為製造業中成長最快速之產業，亦為推動經濟成長之主要驅動力。

今年1至9月資訊電子工業產值為歷年同期新高：今年1-9月在新興科技應用擴展及遠距商機帶動下，資訊電子工業產值為3.5兆元，為歷年同期新高，年增9.8％，其中電子零組件業年增10.3％，對資訊電子工業成長貢獻8.5個百分點最大，以積體電路業年增23.2％，為主要貢獻來源；電腦電子產品及光學製品業亦年增7.2％，主要來自電腦業之貢獻。

疫情帶動遠端商機崛起，加上半導體高階製程需求強勁，我國未因疫情停工，充分供應市場需求，復以臺商回臺擴增產能效應，致今年1至9月資訊電子貨品出口年增17.0％，表現優於主要國家。就主要出口項目觀察，我國、南韓、新加坡及香港均以積體電路占比居首，中國大陸以手機、自動資料處理機及附件占比較高，日本、美國、歐盟（1至8月）則以光學等精密儀器占比較高。

全球經濟持續受疫情肆虐，國際商品貿易成長力道減緩，惟我國具備先進半導體製造能力及擁有完整供應鏈，加上政府持續優化國內投資環境，激勵高階製程及高值化產品續留及移回臺灣，且隨新興科技應用持續擴展，將有助我國未來資訊電子產業生產續創新猷並維繫出口之續航力。

(工商 )