16歲男學生，2個月來早上醒來都會腹痛，吃過早餐後疼痛緩解，經胃鏡檢查後發現十二指腸潰瘍、胃發炎、胃食道逆流。另一名17歲男學生，半夜胃痛，肚子餓時會肚子痛，經就醫發現胃食道逆流、糜爛性胃炎、十二指腸潰瘍，幽門桿菌呈陽性。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢指出，青少年正值青春期身體發育改變，面對課業壓力、胃腸疾病發生的機率逐漸增加，容易出現腸胃功能症狀，如便祕、腸躁症及胃絞痛等問題，但倘症狀超過兩週以上時，則要考慮是否為長期慢性腸胃疾病，如消化性潰瘍、幽門桿菌、胃食道逆流等問題，需要醫師進一步檢查及診斷。

邱展賢說明，消化性潰瘍發生的原因多與幽門桿菌有關，在台灣幽門桿菌感染率，15-18歲為21.5％，青年21.1％ ，成人54.4％。消化性潰瘍的症狀主要是上腹部痛，肚臍以上的位置感到絞痛或灼痛，較常在肌餓、飯後或晚上時候發生，容易有噁心、嘔吐、打嗝或感到胃脹，體重無故下降的症狀。

邱展賢表示，胃食道逆流也是青少年常見的腸胃問題之一，症狀如飯後上腹不適、吞咽困難、進食疼痛、吐胃酸感覺、胸口灼熱或胸骨下方疼痛，患者常會以「火燒心」來形容它，值得注意的是慢性咳嗽、聲音沙啞、夜間氣喘的症狀也可能是胃食道逆流造成的。

青少年的消化性疾病發生原因與生活壓力緊張，飲食習慣不規律，個人胃酸分泌較高的體質，幽門桿菌及消炎止痛藥物服用等因素有關。門診觀察，青少年考試壓力大，課後大多啟動補習人生，飲食相對不規律，一有腸胃痛的症狀，容易自行先吃止痛藥再說，長期下來可能引起慢性腸胃疾病的症狀加重，甚至產生藥物性潰瘍的問題。

治療上，依病患症狀給予藥物治療，倘合併有幽門桿菌則進行殺菌治療。此外，生活型態改善也相當重要，如避免暴飲暴食，睡前2小時不能進食，趴睡要墊高，避免壓迫腹部，減輕體重，穿著寬鬆衣物，規律運動，調節身心及交感神經，避免刺激胃酸分泌增加食物如咖啡、茶、氣泡飲料、巧克力、甜品、辛辣、高脂肪食物等。

邱展賢提醒民眾，當家中青少年出現不明腹痛、腹脹、腹瀉，合併食慾不振，體重減輕，慢性貧血，夜咳，慢性鼻炎或鼻竇炎，慢性氣喘或聲音沙啞等症狀時就要小心，建議找尋專科醫師了解病情，對症下藥，避免症狀惡化，改善生活飲食習慣，才能徹底根治，恢復健康。

(中時 )