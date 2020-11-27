20201126《旗開得勝》想要躋身上流？「他」專為有錢人服務！

社會上職業百百種，但傳說中僅替上流人士服務的「禮賓顧問」大家聽過嗎？身為禮賓中心客服經理的戴曉筠最近上節目揭開這行的神秘面紗，透露他們的客戶都是金字塔頂端的人，舉凡銀行的頂級卡友、貴賓理財的客戶、保險公司的VIP都是服務對象，連林志玲當年墜馬也是他們服務的案件之一。

戴曉筠近日上張啟楷的《旗開得勝》分享工作內容，透露他們服務的範圍小從送花、定餐廳、買演唱會門票，大到針對每個客戶需求的量身服務，曾有客戶在知名餐廳前因沒訂位不能進入，便打給他們要求幫忙，但餐廳客滿，戴曉筠便幫忙客戶在對面的泰國餐廳用餐，「一樣享受法式的晚餐」。

連林志玲當年墜馬也是禮賓顧問幫忙解決。（圖／旗開得勝）

回憶花最多錢的案例，戴曉筠說是有位在泰國工作、事業有成的台商，因他長年在某一寺廟參拜，當時遇到一個慶典，該名台商想要「謝神」，便打給他們要求幫忙找「九隻小象」，且指定都是公象、還要經過一些特別的訓練跟體重限制，最後戴曉筠連絡的泰國當地的分公司幫忙，如願從越南等地找到適合的小象運送到泰國，花費超過千萬元台幣。

顧客需求千奇百怪，連甚至有人為了還願花了上千萬找9隻小象。（圖／旗開得勝）

戴曉筠也分享曾幫客戶追女友，當時是一名男客戶因為心儀的女生跟團到米蘭玩，便請託他們幫忙將該女生的房間升等到套房、床上鋪愛心形狀的玫瑰花、房內擺糖果及水果、浴室內放精油，早上打電話指定當天下午實現，而戴曉筠他們之後打給飯店如願完成，這種要求雖然收費較為普通級，仍讓他們印象深刻。

(中時新聞網)