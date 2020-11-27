日職火腿隊在季後開始備戰新球季，陣中洋將除了王柏融因有三年合約在身，先確定會在名單中，此外也開始補強，今日宣布簽下前2年還在大聯盟老虎隊出賽過的內野工具人洋砲R.羅德里奎茲（Ronny Rodriguez），他去年還有14轟成績，有趣的是火腿今年也有一位投手羅德里奎茲，兩人都來自多明尼加。

火腿隊洋投馬丁尼茲（Nick Martinez）成為自由球員，而B.羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）與韋赫森（Drew VerHagen）今年投得不差，火腿球團有意續約，但是洋炮比拉努耶瓦（Christian Villanueva）表現不如預期，已經確定離開火腿隊，因此陣中只剩下王柏融一名洋炮，今日火腿隊就找來R.羅德里奎茲。

R.羅德里奎茲可以說是內野工具人，去年在老虎隊一、二、三、游都守過，守備場數最多的是二壘和游擊，去年出賽84場，打擊率2成21，另有61支安打、14轟的成績，不過三振次數也高達82次，此外他2018年出賽62場有5轟，2年大聯盟通算下來有19轟，受到球隊期待。

火腿隊近幾年打擊火力不彰，今年在洋聯以排名第5作收，戰績僅贏過歐力士，因此補強洋炮期待能有長打支援，此外明年也是王柏融合約年，究竟能否在日職打出成績也是台灣球迷所期待。

(中時 )