中信兄弟副領隊、農場主管彭政閔今天現身三重棒球場，觀看黑豹旗8強高苑工商與平鎮高中的比賽，他認為現階段的青棒球員都有不錯的速度跟力量，「代表現在基層教練的觀念跟想法都在進步，才讓我們有這麼多好手可以挑。」

彭政閔表示，自己沒有特別鎖定哪位球員，但對平鎮投手賴延峰及陳瑞昌之子陳佳樂有較深刻的印象，「恰哥」認為，陳佳樂擊球準確度、選球都不錯，也蠻有未來性，他也鼓勵高中球員可多嘗試不同的守備位置。

彭政閔說：「畢竟還年輕，都可以試看看。之前在U18u有看他（陳佳樂）守一壘，但大部分時間是打DH，可惜了一點，但這也是教練的安排。」

今年休季期，彭政閔本想出國進修，卻受到疫情影響打亂計劃，但對於兄弟農場球員規劃仍有許多想法，像是擴大編制三軍都在考慮及規劃中，「農場存在還是有其效益，台灣球員潛力、實力都還不錯，但人數受限還是必須要捨棄一些，但如果球隊資源夠多能留下當然是最好。」

恰哥繼續說：「這些東西說實在話，要做到每一項都是最好的話要花的資源就更多，以現在二軍制度之下每隊應該都OK，但若要有額外球員的話要花費的就更多，還是要一步一步慢慢來。」

(中時 )