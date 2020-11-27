新北市30歲吳姓單親母親，在今年2月時帶著8歲女兒和6歲兒子入住汽車旅館，餵食安眠藥後親手勒斃這對小姊弟，事後輕生獲救，新北地院審理後判處死刑。對於法院判死，立刻引起各界正反論戰，但吳女的摯友則在臉書發文清楚描述吳女犯案前生活與感情狀態，以及照顧孩子的方式，她也感嘆，天下的單親媽媽、單親爸爸確實都不容易，但可憐之人必有可恨之處，有些困境是個人選擇，或許值得同情，但最需要同情的是無辜的兩子，稚子何辜，法官不畏流言的判決似乎也在為兩個可憐的孩子討些公道吧。

以下是吳女摯友的書全文：

今年2月，有一位單親媽媽，在外租屋獨自扶養兩個孩子長達7年，在有正常工作的情況下，加上低收入戶補助，政府急救金援助之下，也就這樣過了7年，終於撐到孩子上了國小，最難帶的時期總算熬過去了。

去年間她的生活發生了很多事，開心的交往了新對象，和哥嫂共租房子減輕了壓力，看起來幸福洋溢，卻突然陷入經濟困難，怎麼會這樣呢？

她確實經濟變得很困難，工作確實很不順遂。

她原先從事美髮行業，老闆也允許她接小孩下課後，帶著小孩在店裡工作，之後新對象也資助了一萬多元讓她去進修美髮課程，希望能幫助她努力從助理升上設計師，沒想到上完課之後，表示跟同事不和，也相信自己一定可以找到更好的工作，完全不擔心自己和兩個孩子的生活陷入困難，所以就辭職了。

上課的費用人家也沒有向她討要。

求職過程裡每每要求公司能否配合她接送孩子上下課的時間來改變所開職缺的上下班的時間，想當然爾是不可能的，要不然就是薪水太少了，所以求職時處處碰壁。

之後經友人介紹了一份可以在家工作，時間上頗自由，完全可以符合她接送孩子上下課的時間，也不必風吹雨淋，工作內容類似線上客服，手機在手就能工作，偶爾使用電腦更新網站商品，底薪雖低卻有無上限的業績獎金，剛做幾天後表示看電腦會眼壓高，孩子跟經濟給她壓力太大會頭暈，需要休息，還有工作內容太輕鬆了不適應等等，抱持著相信自己會找到更好的工作的期望下，最後僅僅做了一個月便辭職。

之後便再也沒有找到工作，這才產生了她的工作不順遂。

和她同住的嫂嫂不時幫忙她照料兩個孩子，她自己卻整天睡覺不工作，有人建議她可以做外送或介紹其他工作給她，她都以再看看帶過，每天混混厄厄，至此就產生了她的經濟陷入困難。

原本寄望可以和交往對象雙宿雙飛，兩個孩子和自己能依靠男朋友負擔，只是新對象雖然經濟小康，但自己也是單親爸爸，也是必須獨自扶養孩子，且尚有老母要養，因此對於她的自我放棄也無能為力，無法無限上綱的金援，最終導致分手，獲得長期飯票的夢想破滅，從此一蹶不振。

也因為有兩個孩子在無法順利搬入男方家，開始憂鬱失意。

她的FB上總是充斥著她對兩個孩子的母愛，但現實生活卻經常只讓孩子吃泡麵，也沒有為了孩子去積極好好工作，整天睡覺，故嫂嫂在勸說的過程裡，開始了與她的不睦。

終於有一天，她帶著孩子負氣離開哥嫂住處來到汽車旅館投宿，首先想以枕頭悶殺孩子，卻因孩子抵抗未能成功，一計不成又生二計，安眠藥混入果凍後勒殺，過程中孩子曾經掙扎抵抗求她不要這樣，她卻加重力道，驗屍時，孩子的頭上還有傷。

而後自己服食“4”顆安眠藥，些許抗憂鬱藥物配酒飲用，睡著前傳訊前夫，使前夫可以趕來救援。(個人覺得這樣的藥量應該連洗胃都不用，多睡一陣子就會好了？)

至此就成為了想和孩子一起死，但沒死成的可憐單親媽媽。

犯案被關押之後，仍寫信對前男友闡述愛意，也擔憂前男友不會再接受她，字裡行間只見她對這份感情的遺憾，這時還有心情想著談戀愛，卻未見隻字片語對兩個孩子的懊悔自責。

而後或許是因為獄中所需花費或其他原因需要錢，便以各種理由寫信給友人及前同事，想詐取金錢，當然都沒有成功。

法庭上，仍舊一面訴說自己的委屈心酸，故才殺害兩子輕生，完全沒有對於自己殺害兩子的悔恨自責，故法官給出了「不可教化、自我、自私、自大、無知」等評語，並下了嚴厲的判決。

不可教化是因為擔心她一有不如意，恐還會以同樣方式解決問題。

天下的單親媽媽、單親爸爸確實都不容易，但可憐之人必有可恨之處，有些困境是個人選擇，或許值得同情，但在這故事裡，我認為最需要同情的是無辜的兩子，稚子何辜，法官不畏流言的判決似乎也在為兩個可憐的孩子討些公道吧。

(中時新聞網)