跨年活動正式起跑！台北 7大藝術裝置今點燈，週末還有毛孩趴大湖公園登場。（觀傳局提供／吳康瑋台北報導）

跨年活動正式起跑！台北 7大藝術裝置今點燈，週末還有毛孩趴大湖公園登場。（觀傳局提供／吳康瑋台北報導）

台北最High新年城2021跨年系列活動，有設置7大藝術裝置及燈飾，從11月28日至明年1月1日同步點亮台北，一連6場週末活動，與民眾一起倒數跨年，觀傳局指出，「和你一起‧毛孩趴」28日下午在內湖區大湖公園登場，有寵物服飾、蛋糕、零食、玩具、清潔用品，近20個寵物市集攤位，邀請市民前往同樂。

觀傳局指出，邀動物保護處到場免費施打疫苗及晶片，還有知名寵物營養師、溝通師與民眾討論毛孩吃什麼、想什麼，還有街頭藝人小提琴演奏與不插電演唱等精彩活動，歡迎民眾攜帶毛小孩來現場一起同樂。

觀銷處指出，大湖公園除了週末的毛孩趴，還特地設計一座直徑5公尺的漂浮式「青青草原」，從28日開始每天從晚上5點至10點亮燈，該裝置以巧妙的簍空設計，讓民眾可以踩著踏板從綠意滿滿的漂浮草原探出頭來，好玩又好拍，夜晚中嵌有LED燈條的裝置，形成由上往下照射的閃亮光帶，連同公園內樹木掛上星星燈與染色燈，及迎賓大道左右兩側插滿的發亮球體，如夢似幻。

活動結束之後，還可欣賞大湖公園內的落羽松與錦帶橋，或由大湖公園捷運站1號出口步行約15分鐘至大溝溪親水公園，亦可至鄰近的碧山巖、白石湖吊橋。逛累了也可至附近美食餐廳或親子咖啡廳用餐，盼大家一起挖掘內湖好吃好玩之處。

觀傳局表示，活動現場還有跨年晚會「寄不出的明信片」募集活動，可以在服務台免費索取特製限量明信片，寫下思念的文字，這些明信片將變身晚會節目，並與民眾攜手跨向2021，更多精彩活動將陸續公布，邀請大家來台北體驗歡樂節慶氛圍，一路玩到2021。

(中時 )