故宮博物院傳出將改隸文化部，更名「華夏博物館」，由隸屬行政院的二級機關轉為三級機關。（本報資料照）

故宮博物院傳出將改隸文化部，更名「華夏博物館」，由隸屬行政院的二級機關轉為三級機關。對此，國民黨立委李德維在臉書以「民進黨的心事」為題發文，指故宮的「故」字，連結中華文化5千年道統，牴觸蔡英文總統主張的「中華民國台灣70年」，國寶的「國」字，到底是哪國？他痛批，民進黨先射箭再畫靶事件再添一樁。

李德維說，我昨天在立法院教育與文化委員會，質詢了文化部次長蕭宗煌，我具體向他請教關於故宮降格改隸，到底有什麼優缺點？沒想到，蕭宗煌愣了一下，說這是「假設性問題」，目前無法回答。

「這怎麼會是假設性問題？」，李德維指出，文化部長李永得已經坦承故宮降格改隸「廣泛討論中」，結果如此重大的政策，到底有什麼好處，又會有什麼壞處，根本說不出個所以然，那所謂「討論」豈不是敷衍搪塞？不知道哪裡好，也不知道哪裡壞，就要硬幹，就要蠻幹，只能說是「先射箭再畫靶」。

李德維表示，其實大家心知肚明，故宮這個「故」字，讓民進黨看了扎眼，因為這個「故」字連結了中華文化5千年的道統，連結了台灣與中國，牴觸蔡總統主張的「中華民國台灣70年」。

李德維進一步說，而國寶的「國」字，到底是哪國？也很難圓一套富含台灣價值的說法，乾脆就惡搞故宮，把它降格，貶低與忽視它，把它的名字也改掉。民進黨心事幽微，都是「故」、「國」惹的禍。

(中時 )