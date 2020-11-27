大陸聯合辦公企業優客工場25日正式登陸上市美國納斯達克，而將優客工場帶入台灣的台企聯常務理事、台北好康報抱優客工場執行長徐正文表示，這是第一個共用辦公室企業的成功掛牌上市，相信優客工廠未來藉此進一步有一個很大的跨越提升，台北方面營運目前也在積極尋找第2、第3個場地，希望能達到遍地開花，幫助台灣青年能在台灣創業、國際發光。

徐正文表示，雖然從去年1月在台北開幕之後，今年隨即遇到疫情衝擊大環境，但分析或因為優客工場在全球多地據點、知名度足夠，加上這次許多台商因疫情難以前進大陸留在台灣投資設點，場地入駐反而呈現逆勢成長，目前入駐率超過80％甚至近90％，除台企之外甚至不少跨國團隊來自日法、泰國寮國等。

甚至以入駐的日本團隊來說，去年營業額做到快5億元新台幣。徐正文更指出，優客工場在世界各地包含紐約、上海、新加波等都有據點，這對跨國企業或跨國業務的台商是一個很好選擇，同時在台入駐團隊如到了其他據點也可以享有許多協助如法律諮詢、公司登記等。

而優客工場的在美上市，徐正文說自然是相當開心，並看好下一步能有跨越發展。他說當初攜手各地台商會長與優客工場，希望能有一個地方幫助台灣年輕人不要流失到外地打工創業，而能夠在台灣自主創業，達到協助青年發展發光的目的。

據優客工場11月19日公告，透過特殊目的收購公司（SPAC）Orisun Acquisition Corp和優客工場聯合宣布完成合併。這意味優客工場正式以SPAC登陸美股市場，成為「聯合辦公第一股」。

另外透過數據顯示，截至2020年6月30日，優客工場在47座城市擁有185個聯合辦公空間，其中153個正在營運、32個建設或籌建中。

(旺報 )