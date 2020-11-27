芳苑工業區內工廠廢水，經過下水道匯集到工業區內汙水處理廠，通常經過處裡後的汙水，會排入二林溪內，每小時流動量達450公噸，一天可以處裡1萬噸左右汙水。（消防局提供／吳建輝彰化傳真）

芳苑消防分隊長林彥銘表示，感謝芳苑工業區的協助，協調廠區管理員，讓他們隨時可以到工業區取水，確保救災時的水源能夠充足。（消防局提供／吳建輝彰化傳真）

以往每到夏季颱風會瘋狂肆虐台灣，為我們帶來豐沛雨勢，但今年幾乎無風雨，讓國內水情吃緊，這對消防隊來說，沒有水等於沒有辦法上戰場，經濟部工業局芳苑工業區地下水道系統營運中心，就將處裡乾淨的汙水，提供消防隊來使用，每天可達1萬噸，讓消防車不再「口渴」，能安心作戰。

芳苑工業區內工廠廢水，經過下水道匯集到工業區內汙水處理廠，通常經過處裡後的汙水，會排入二林溪內，每小時流動量達450公噸，一天可以處裡1萬噸左右汙水。

芳苑消防分隊長林彥銘表示，工業區內的汙水，會先在工廠內經過第一階段處裡，在匯流到工業區的汙水處理廠，在經過第二次處裡，將酸鹼值控制在7左右，才會排入溪內，因為最近水情吃緊，因此協調工業區營運中心，讓消防隊能自由取用這些乾淨的汙水，確保救災時能有充足的水源使用。

林彥銘說，以3噸的水廂車來講，用兩條水線「水」力全開的狀態下，只需要5至10分鐘就能將3噸的水用光，因此充足的水源對消防隊來講是相當重要的，因此工業區每小時450公噸的水源，1天1萬噸，對整個西南角消防隊來說，是相當重要的。

林彥銘說，因中部地區供水部分地區有減壓措施，如救災過程中使用消防栓取水，可能會有水壓不足情形，因此特別感謝芳苑工業區的協助，協調廠區管理員，讓他們隨時可以到工業區取水，確保救災時的水源能夠充足。

(中時 )