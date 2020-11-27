安心旅遊補助10月底結束後，各界期望推出新的新補助協助發展國旅，交通部27日表示，新的「冬季平日團體旅遊補助專案」，補助旅行業於冬季包裝團體旅遊，旅遊天數應為2天1夜以上，行程需主要安排於平日出遊，以分散假日觀光景點人流，每團獎助1.5萬元，每家旅行業申請上限15團，預期可帶動超過百萬人次出遊，直接間接觀光效益達69億元。

觀光局指出，交通部觀光局同時與各地方政府共同合作推廣冬季團體旅遊，旅行業如於冬季團遊期間至少安排一晚住宿於有舉辦相關團體旅遊補助之縣市，可向觀光局申請最高2萬元補助。本加碼方案是為了鼓勵各縣市可依縣市特性補助團體旅遊，期藉由聯合補助方式，吸引更多旅行團造訪，中央與地方共同為國旅市場保溫。

至於受疫情影響的旅行業，員工薪資補貼自12月1日開始受理申請。交通部說，由於國境未能解封，觀光局也自12月1日起受理綜合、甲種旅行業及觀光旅館業、旅館業申請紓困3.0第四季(109年10月至12月)員工薪資補貼。

(工商 )