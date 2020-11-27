國立故宮博物院是否將因應行政院組織改造案改隸屬文化部還在討論中，已有知情人士透露近日故宮已然「自宮」，在內部院會由院長吳密察拍板，將書畫處與圖書文獻處整併為書畫文獻處，可預期地將有人員編制的縮減，使得近日院內研究人員已人心惶惶。

故宮是否由隸屬於行政院中央二級機關改為三級機關，文化部與故宮都表示還未知，一切尚在討論中，但故宮也表示後續會配合行政院的組織改造政策方向，做相關調整。知情人士表示，故宮的專業性累積就在於研究單位及人才，就研究屬性而言應與中研院一般，然而行之有年的三大研究、策展核心單位：器物處、書畫處、圖書文獻處，近日卻已在院內會議中悄然決定將書畫處與圖書文獻處整併，隨之而來恐將有科別、人員的刪減。

以故宮統計典藏文物至109年10月31日止，總計698767件／冊，其中圖書文獻處所掌管的善本書籍達216507冊、文獻檔案有395551件，十分龐雜，其中亦不乏珍稀鎮館之寶如康熙八年《內府泥金寫本藏文龍藏經》（簡稱《龍藏經》）等，分類亦廣。

故宮三大研究單位並立已行之多年，何以在此時整併「自宮」，是否與行政院的組織改造相關，院方則尚未做出回應。

(旺報 )