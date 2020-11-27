市場研究機構Strategy Analytics表示，韓國三星電子第3季靠智慧型手機賺來的錢，佔了全球手機總銷售利潤這塊大餅內的32.6%，跟去年同期的18.8%比起來，三星智慧型手機這一年來所創造的利潤，更是在全球手機銷售利潤上創下6年來新高，當時的佔有率為37.9%。

目前蘋果還是此榜上排名第一，全球靠賣智慧型手機轉進的利潤中，有六成都是iPhone帶來的。不過，去年此時，iPhone卻有高達近六成七貢獻度。

這份報告也指出，蘋果電腦2019年第3季營業利益率還有23%之多，但今年同期卻被新產品iPhone 12給拖累降至21%。反觀三星電子，第3季靠賣出智慧手機創造的營益率，從2019年的11%增至今年的14%。這一切都多虧了三星能將高檔與中價位手機，相互靈活搭配推出。

在第3季智慧型手機營收方面，三星也縮小與蘋果差距。三星佔全球手機營收市場22.6%，跟蘋果的iPhone只有將近7%差距。去年同時，三星的手機營收佔比為兩成左右，iPhone卻有33.8%之多。

而在全球智慧型手機出貨方面，居冠的三星第3季佔有率近兩成二，華為14.1%緊接在後，小米12.7%第三位。至於蘋果的iPhone則是排第4名，市佔率為11.9%。

(時報資訊)