上銀(2049)總裁卓永財指出，2021年全球每個市場都會比今年好，第1季有農曆過年影響較淡外，上銀第2季就會有明顯好轉。上銀董事長卓文恒也表示，雖然全球面臨疫情干擾，但台灣跟大陸一些工具機業者今年營收不退反進，重點就是智慧製造上提早啟動轉型升級，轉型升級會是未來工具機廠勝敗的關鍵。

卓永財指出，因為疫苗逐漸被研發出來，國內半導體廠趕工需求外，大陸也要建置自己的半導體基地，此外，大陸、日本都在進行轉型升級，可預料明年市場狀況都會比今年好，經過第1季淡季後，第2季後上銀表現就會明顯好轉。

從美中貿易戰到今年疫情衝擊，工具機產業沈寂一到兩年時間，不過，卓文恒表示，實際上有一些工具機廠營收並沒有下滑，主要就是轉型升級在高端設備上。上銀也提供智慧型螺桿、旋轉工作台協助廠商升級，目前已經有20多家廠商投入，明年3月確定有7到8家會展出智慧螺桿裝置的相關應用，希望屆時可以到10家。

卓文桓也憂心，大陸其很多廠商已經持續在轉型升級，也都是出貨給當地客戶，大陸客戶並不需要向台廠下單，如過台廠再不積極，恐怕都會被取代掉，而產業之間的差距也將越拉越大。

(時報資訊)