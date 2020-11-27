美食-KY(2723)轉投資的這一鍋餐飲集團看準台灣零食商機龐大，宣布與盛香珍、華元及星球工坊等知名食品業者強強聯手，將御膳麻辣鍋、老火湯、一品酸菜鍋3大招牌湯底合作開發為辦公室涮嘴零食，11月起陸續於全台全聯門市獨家上架，積極搶攻零食市場商機。

這一鍋亦積極搶攻後疫情時代的「宅經濟」商機，推出御膳麻辣、一品酸菜2款湯底，9月底於全台全聯門市獨家後即造成搶購熱潮。同時，集團也開發2～3人份、含鴨血豆腐的御膳麻辣鍋底，11月起於7-ELEVEN開運年菜開放預購，後續將在這一鍋購物商城販售。

這一鍋餐飲集團2012年成立，實收資本額2.55億元，其中美食-KY投資持股23％。旗下擁有火鍋品牌「這一鍋皇室秘藏鍋物」、「這一小鍋」及燒肉品牌「燒肉同話」，目前3品牌在台灣合計共31家店，包括「這一鍋」13家、「這一小鍋」12家、「燒肉同話」6家。

據美食財報揭露，這一鍋雖受新冠肺炎疫情衝擊，致使上半年稅後淨利0.19億元、年減26.48％，但受惠第三季暑期旺季內續強勁，稅後淨利強勁反彈達0.22億元、年增高達93.63％，使前三季累計稅後淨利0.41億元、年增達10.21％，每股盈餘約0.16元。

(時報資訊)