澳洲人口第二大省維多利亞雖然曾經是該國新冠肺炎疫情的熱點地區，但周五宣布已經連續28天未出現任何新增病例，這是新冠狀病毒在社區內已經消失的一個重大指標。

在本周最後一名新冠肺炎患者出院後，維多利亞省現有病例數也已經歸零，與8月的情況相差甚遠，當時該省單日新增病例就超過700人，且現有感染數總計逼近8,000例。

包括澳洲第二大城墨爾本在內，維省在封鎖超過百日後，終於遏阻了病毒傳播，封鎖措施雖然有助於防疫，但也導致澳洲經濟復甦放緩。在經歷3月的大規模封鎖後，澳洲經濟於30年來首度陷入衰退。

因防疫而關閉商業活動與邊境，澳洲第二季經濟下滑7%，創下有史以來最嚴重的萎縮，失業率達到7.5%，創下22年新高。不過，由於確診數放緩，澳洲各省與領地已經陸續取消社交距離限制。澳洲南部島嶼塔斯馬尼亞省（Tasmania）周五成為該國最後一個對維多利亞省開放邊界的地方。

(時報資訊)